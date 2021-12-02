Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО может способствовать прекращению войны на Донбассе - Костин

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и пролонгация его действия может способствовать положительному результату в урегулировании конфликта на Донбассе, отмечает глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа").

"Существование этого закона является очень важным для того, чтобы переговорно-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе, прекращения войны на Донбассе был таким, что приведет к положительному результату: достижения мира и к возобновлению территориальной целостности Украины", - сказал Костин в кулуарах парламента в четверг после принятия соответствующего закона.

Он подчеркнул, что этот закон также является очень важным сигналом для международных партнёров Украины в том, что именно переговорный путь установления мира на Донбассе - это принципиальная позиция президента Украины, украинского парламента и общества в целом.

Как сообщалось, 2 декабря Верховная Рада пролонгировала на год до 31 декабря 2022 года включительно закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.