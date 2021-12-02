Рада приняла госбюджет-2022

Верховная Рада в четверг поддержала во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2022 год (законопроект №6000) с дефицитом 3,5% ВВП, "за" проголосовали 268 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Закон поддержали 215 народных депутатов от "Слуги народа", 21 - "За майбутне", 19 - "Довиры", 2 - "Батькивщины", 1 - "Голос" и десять внефракционных.

Доходы госбюджета на следующий год определены в размере 1,323 трлн грн, в том числе общий фонд - 1,182 трлн грн, расходы – 1,499 трлн грн, в том числе по общему фонду - 1,346 трлн грн.

Закон о госбюджете также устанавливает предоставление кредитов из госбюджета в размере 23,5 млрд грн, в том числе - кредитов из общего фонда в сумме 7,022 млрд грн. Как отметил министр финансов Сергей Марченко с парламентской трибуны, проект госбюджета-2022 ко второму чтению предусматривает 3 млрд грн на специальную программу, которая предусматривает выделение по 1 тыс. грн вакцинированным гражданам.