Кулеба и Боррель обсудили необходимость ускорения работы над санкциями против РФ на случай расширения агрессии

Необходимость ускорения работы над конкретными экономическими ограничениями, которые смогут ударить по экономике РФ, если Москва решит начать новый этап агрессии против Украины, обсудили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

"Рад встрече с Жозепом Боррелем в Стокгольме. Мы обсудили необходимость сдерживания России и ускорения работы над конкретными экономическими ограничениями, которые смогут ударить по российской экономике, если Москва решит начать новый этап агрессии против Украины", - написал Кулеба в Twitter в четверг.