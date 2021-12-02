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11:55 02.12.2021

Дорожники в Ривненской области завершили ремонт дороги к "Базальтовым столбам"

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Дорожники в Ривненской области завершили ремонт дороги к геологическому памятнику природы "Базальтовые столбы".

Как сообщается на сайте Ривненской ОГА, дорогу местного значения протяженностью 7 км, проходящую через села Малый Стыдин, Злазное, Иваничи, обновили в рамках президентской программы "Большое строительство".

"Капитальный ремонт 7-километрового участка к туристической жемчужине Костопольщины завершен. Из-за плохого состояния автодороги к геологическому памятнику природы доехать было очень сложно. Это стратегически важный путь еще и потому, что ведет к опорной школе и местной амбулатории", - цитируется глава ОГА Виталий Коваль.

Ремонтные работы были полностью профинансированы из госбюджета. Проектно-сметную документацию разработал Головинский сельский совет.

"До ремонта состояние дороги от сел Головин и Злазное было ужасным. Сегодня имеем 7 км качественного дорожного покрытия. Уже нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Этот отрезок дороги соединяет села с областным центром и Волынью", - добавил сельский глава Головинской территориальной громады Александр Бачук, которого также цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, по программе "Большое строительство" к концу 2024 года в Украине планируется сделать 24 тыс. км дорог.

Теги: #большое_строительство #ривненская_область
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