Рада может завершить работу около 21:00 - нардеп Кравчук

Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук полагает, что Верховная Рада в четверг может около 21:00 завершить рассмотрение вопросов повестки дня, в частности проекта государственного бюджета на 2022 год во втором чтении.

"Сегодня (2 декабря - ИФ) Рада будет работать до позднего вечера: думаю, до часов восьми-девяти. Мы сейчас - уже в рассмотрении госбюджета на 2022 год: в лучшем случае, думаю, мы даже до перерыва (с 12:00 до 12:30 - ИФ) успеем проголосовать его. А вот касательно изменений в госбюджет на 2021 год, то там коллеги (члены оппозиционных фракций - ИФ) будут настаивать на поправках или подтверждать их", - сказала нардеп журналистам в кулуарах парламента.