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11:26 02.12.2021

Рада ратифицировала протокол к соглашению с Венгрией, Румынией и Словакией о многонациональном инженерном батальоне

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Рада ратифицировала протокол к соглашению с Венгрией, Румынией и Словакией о многонациональном инженерном батальоне

Верховная Рада ратифицировала протокол к межправительственному соглашению Венгрии, Румынии, Словакии и Украины о создании многонационального инженерного батальона для помощи в ликвидации последствий катастроф в бассейнах Дуная и Тисы.

За соответствующий законопроект №0129 в целом проголосовали 282 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, ратификация протокола позволит расширить деятельность многонационального инженерного батальона по оказанию помощи местному гражданскому населению и участию в ликвидации последствий катастроф в бассейнах рек Тиса и Дунай.

Теги: #ратификация #батальон
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