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11:16 02.12.2021

Кулеба: Украина и США разрабатывают пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

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Кулеба: Украина и США разрабатывают пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Стокгольме, в ходе которой, в частности, обсудили меры сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

"Дружественная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции. Мы подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и США", - написал Кулеба в Twitter в четверг.

 

Теги: #агрессия #рф #украина #сша
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