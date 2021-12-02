Кулеба: Украина и США разрабатывают пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Стокгольме, в ходе которой, в частности, обсудили меры сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

"Дружественная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции. Мы подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и США", - написал Кулеба в Twitter в четверг.