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10:51 02.12.2021

Чиновник департамента архитектурно-строительного контроля КГГА пойман на взятке

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Чиновник департамента архитектурно-строительного контроля КГГА пойман на взятке

Шевченковская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении начальника управления департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской городской государственной администрации, разоблаченного на получении неправомерной выгоды за игнорирование нарушений при реконструкции здания на Крутом спуске в центре столицы Украины.

"Должностное лицо КГГА выразило требование гражданину о предоставлении неправомерной выгоды за непринятие мер реагирования на нарушение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил, возможно допущенных при проведении реконструкции нежилого помещения по ул.Крутой спуск в Киеве. 7.10.2021 должностное лицо задержали сразу после получения $2000 неправомерной выгоды", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг.

Действия чиновника квалифицированы по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, в его отношении применена мера пресечения в виде залога. На имущество должностного лица наложен арест с целью обеспечения конфискации имущества.

Теги: #взяточник #кгга
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