Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве для украинцев, проживающих в странах Европейского Союза и США.

Карточка законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины" №6368 появилась на сайте парламента.

Законопроект определен президентом как неотложный.

Текст законопроекта пока не обнародован.

Как сообщалось, Зеленский во время выступления в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении страны заявил, что планирует внести законопроект, позволяющий членам украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС иметь одновременно гражданство Украины и страны проживания.