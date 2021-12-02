События

10:09 02.12.2021

Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

1 мин читать
Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве для украинцев, проживающих в странах Европейского Союза и США.

Карточка законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины" №6368 появилась на сайте парламента.

Законопроект определен президентом как неотложный.

Текст законопроекта пока не обнародован.

Как сообщалось, Зеленский во время выступления в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении страны заявил, что планирует внести законопроект, позволяющий членам украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС иметь одновременно гражданство Украины и страны проживания.

Теги: #законопроект #гражданство #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:58 02.12.2021
Зеленский назначил на должности 28 судей

Зеленский назначил на должности 28 судей

18:47 01.12.2021
Социальные инициативы Зеленского подкреплены цифрами - политолог

Социальные инициативы Зеленского подкреплены цифрами - политолог

13:51 01.12.2021
Путина интересует капитуляция Украины, разговор Зеленского с ним может быть только вокруг этого - Турчинов

Путина интересует капитуляция Украины, разговор Зеленского с ним может быть только вокруг этого - Турчинов

12:10 01.12.2021
Зеленский не согласовал с международными партнерами свое заявление о прямых переговорах с РФ – нардеп

Зеленский не согласовал с международными партнерами свое заявление о прямых переговорах с РФ – нардеп

11:48 01.12.2021
Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте ко 2-му чтению на 55 млрд грн и расходы на 56 млрд грн

Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте ко 2-му чтению на 55 млрд грн и расходы на 56 млрд грн

11:16 01.12.2021
Большинство украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок и убеждены, что при вторжении РФ он не сможет организовать оборону – опрос КМИС

Большинство украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок и убеждены, что при вторжении РФ он не сможет организовать оборону – опрос КМИС

10:58 01.12.2021
Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

10:40 01.12.2021
В 2022 году Украина начнет реконструкцию 48 областных больниц – Зеленский

В 2022 году Украина начнет реконструкцию 48 областных больниц – Зеленский

10:38 01.12.2021
Зеленский: за следующие 2 года мы построим 15 тыс. км автодорог и 810 мостов

Зеленский: за следующие 2 года мы построим 15 тыс. км автодорог и 810 мостов

10:25 01.12.2021
Зеленский анонсирует программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%

Зеленский анонсирует программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замглавы МИД Божок подал в отставку

Владельцев отелей на горнолыжных курортах Украины будут штрафовать за отсутствие у туристов документов о COVID-статусе

В Украине за сутки выявили 13 531 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 23 535 человек, 525 умерло

На Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий

Зеленский назначил на должности 28 судей

ПОСЛЕДНЕЕ

Замглавы МИД Божок подал в отставку

Рада ратифицировала протокол к соглашению с Венгрией, Румынией и Словакией о многонациональном инженерном батальоне

Кулеба: Украина и США разрабатывают пакет сдерживания РФ от агрессивных действий

Чиновник департамента архитектурно-строительного контроля КГГА пойман на взятке

Владельцев отелей на горнолыжных курортах Украины будут штрафовать за отсутствие у туристов документов о COVID-статусе

В Японии отменили запрет на бронирование рейсов, прибывающих в страну

Послы G7 призвали комиссию по избранию руководителя САП завершить конкурс без дальнейших промедлений

В Кривом Роге водитель сбил женщину насмерть и скрылся, ее 5-летний ребенок госпитализирован

В Индонезии увеличат до 10 дней обязательный карантин для приезжающих из-за границы

Tesla официально перенесла штаб-квартиру в Техас

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА