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09:39 02.12.2021

Послы G7 призвали комиссию по избранию руководителя САП завершить конкурс без дальнейших промедлений

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Послы G7 призвали комиссию по избранию руководителя САП завершить конкурс без дальнейших промедлений

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине призвали конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) без промедлений завершить конкурсный отбор.

"Послы G7 призывают комиссию, избирающую нового специализированного антикоррупционного прокурора, завершить свою важную функцию и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности", - сообщается на странице послов G7 в Украине в Twitter.

"Независимые антикоррупционные институты, включая независимого специализированного антикоррупционного прокурора, остаются решающими для устойчивости и процветания Украины, а также для уменьшения вредного влияния олигархов на украинскую экономику и политику", - подчеркивают послы.

Как сообщалось, конкурс по избранию руководителя САП находится на финальной стадии. Планировалось, что после практического задания на профессиональную компетентность на текущей неделе состоится завершающее конкурс собеседование двух претендентов на эту должность, но оно было перенесено.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на избрание руководителя Специализированной антикоррцпционной прокуратуры (САП) до конца текущего года, однако генеральный прокурор Ирина Венедиктова уточнила, что конкурс затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Очередное заседание комиссии запланировано на четверг, 2 декабря.

Теги: #g7 #сап #конкурс
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