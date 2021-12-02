В Одесской области на территории предприятия произошла разгерметизация емкости с остатками жидкого хлора

На открытой территории ГП "Южвойскстрой" в Одесской области произошла разгерметизация емкости с остатками жидкого хлора, жертв и пострадавших нет, сообщил пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"1 декабря в 10:08 в г. Одесса в Малиновском районе (окрестность города, промзона) на открытой территории ГП "Южвойскстрой" произошла разгерметизация емкости с остатками жидкого хлора (предварительно в результате высверливания отверстия неустановленным лицом в металлическом баллоне общим объемом 800 литров). Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в 10:33 утечка хлора устранена. Спасатели ГСЧС проводили наложение бандажа на поврежденную емкость, осаждение облака испарения жидкого хлора распыленными струями воды, дегазация места утечки и проведение замеров предельно допустимых концентраций хлора в воздухе.

От ГСЧС привлекались 24 человека и 6 единиц техники.

"По состоянию на 7:00 2 декабря на месте осуществляется дежурство подразделений ГСЧС (3 человека, 2 ед. техники), превышение предельно допустимых концентраций хлора не имеет. Угрозы окружающей среде нет", - отметили в ГСЧС.

Представители объекта привлекают лицензированных подрядчиков для утилизации поврежденной емкости.