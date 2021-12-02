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08:39 02.12.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 263,5 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 263,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга выросло до 263 млн 531 тыс. 909, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 224 тыс. 178 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 692 тыс. 492 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 782 тыс. 100.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 606 тыс. 541. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 469 тыс. 724 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 105 тыс. 872 заболевших, из них умерли 614 тыс. 964 человека.

Число введенных доз вакцин от COVID-19 во всем мире превысило 8 млрд.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 672,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 412 человек, Индии - 336, Бразилии - 2 тыс. 865.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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