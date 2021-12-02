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07:33 02.12.2021

На Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий

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На Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий

На Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий вследствие четырех обстрелов российских наемников, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки, 1 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

В частности, в направлении Авдеевки наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Мариинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.

В районе Шумов российские наемники произвели обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"По состоянию на 7:00, 2 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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