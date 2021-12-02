Харьковчанин продавал базы данных с логинами и паролями электронной почты

Сотрудники киберполиции совместно со следователями Харьковского райуправления полиции №2 под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили харьковчанина, который продавал базы данных, содержащие информацию с ограниченным доступом

"Фигурант реализовывал на хакерских форумах базы данных с логинами и паролями электронных почтовых ящиков пользователей сети Интернет", сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, фигурант, используя вредоносное программное обеспечение, данные о логинах и паролях пользователей, вмешивался в их учетные записи и получал персональную информацию. После чего систематизировал полученные данные, формировал его в базы для дальнейшей продажи заинтересованным лицам.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта и изъяли компьютерную технику и направили ее на экспертизу.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.