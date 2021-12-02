В Брюсселе в ходе консультаций Украина-ЕС обсуждались вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма

В Брюсселе (Бельгия) в ходе 9-го раунда неформальных консультаций Украина-ЕС по вопросам правовых последствий временной оккупации АР Крым и г. Севастополя обсуждались вопросы, связанные с оккупацией полуострова, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"В этом году вместе с нашими европейскими коллегами предметно обсудили широкий круг вопросов, связанных с временной оккупацией Крыма", - написала Джапарова на своей странице в фейсбуке.

В частности, обострение ситуации безопасности и вокруг Крыма, европейскую политику непризнания и санкционную политику ЕС в отношении Крыма, развитие деятельности Крымской платформы и усилия Украины по деоккупации Крыма, в частности, проведение в начале 2022 г. международного мероприятия министерского уровня – Черноморской конференции безопасности. Кроме того, ситуацию с нарушением оккупационных властей РФ международного гуманитарного права и вопроса защиты прав человека на полуострове.

"Отдельно выразила благодарность за представленность ЕС на Инаугурационном саммите Крымская платформа на уровне президента Европейского Совета Шарля Мишеля и исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса", - подчеркнула замминистра.

Джапарова также отметила, что такие консультации проводятся с 2014 г. ежегодно при участии высших должностных лиц министерств и ведомств Украины и Европейской службы внешней деятельности и Европейской Комиссии.

"Это одна из ключевых диалоговых площадок Украина-ЕС цель которой обсуждение актуальной информации со стороной ЕС о мерах, предпринимаемых в контексте решения целого спектра неотложных проблем вследствие временной оккупации Крыма", - написала она.

Джапарова отметила, что консультации способствуют обеспечению координации и повышению эффективности международных усилий по соблюдению политики непризнания попытки незаконной аннексии полуострова и противодействию шагам РФ по подрыву территориальной целостности Украины.