Шмыгаль рассчитывает вакцинировать большинство взрослого населения до конца 2021 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций поблагодарил их за позицию в популяризации процесса вакцинации против COVID-19, сообщила пресс-служба правительственного портала.

"Собственный пример прививки и открытие пунктов вакцинации при религиозных организациях дало хороший толчок процессу в целом. Мы рассчитываем вакцинировать большинство взрослого населения до конца года. Это, несомненно, поможет сохранить много жизней", - отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что ведется активная работа по вопросу сохранения в структуре облгосадминистраций подразделений, реализующих государственную политику в сфере религии. По его словам, основная проблема состоит в отсутствии кадрового обеспечения. Он призвал религиозных деятелей предоставить свои предложения для комплексного решения этого вопроса.

Также Шмыгаль акцентировал внимание на принятии парламентом закона "О службе военного капелланства".

"Этот закон наконец-то урегулирует отношения в сфере реализации конституционного права на свободу мировоззрения и вероисповедания наших военнослужащих, определяя правовые и организационные основы и принципы деятельности Службы военного капелланства", - подчеркнул он.

Кроме того, глава правительства отметил, что газоснабжающая компания НАК "Нафтогаз" зафиксировала для религиозных организаций цену на уровне 16,55 грн за кубический метр (с учетом НДС и платы за транспортировку газа по магистральным сетям).

"Цена будет оставаться неизменной в течение всего отопительного сезона. На сегодняшний день заключено 1225 таких договоров. Поэтому религиозным структурам следует активнее приобщаться к процессу заключения соответствующих договоров", - сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль сообщил, что по инициативе президента Украины в 2022 году начнется программа "Большая термомодернизация", которая позволит минимизировать потери тепла при его поставке и снизить коммунальные платежи.