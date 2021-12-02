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02:56 02.12.2021

Соблюдение Минских соглашений могло бы решить проблему Донбасса

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Соблюдение Минских соглашений могло бы решить проблему Донбасса

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что решением проблемы на востоке Украины стало бы выполнение условий Минских соглашений.

"Существует доступный дипломатический путь продвижения вперед. Русские говорят, что Минские соглашения должны быть выполнены. Украинцы говорят то же самое. Я думаю, что, если бы это произошло, это, по крайней мере, решило бы проблему Донбасса на востоке Украины", - заявил он в интервью латвийскому телеканалу LTV в Риге.

Госсекретарь отметил, что перед предстоящей в Стокгольме встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он провел многочисленные консультации по российско-украинскому конфликту с союзниками, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Все они были сосредоточены на наших опасениях по поводу ситуации в Украине и вокруг нее", - подчеркнул он.

Госсекретарь сказал: "Я думаю, что смогу отразить не только точку зрения Соединенных Штатов, но и точку зрения всех союзников по НАТО (...), что, если Россия будет продолжать агрессию против Украины, это будет иметь серьезные последствия".

Накануне Блинкен в Риге по итогам встречи министров иностранных дел НАТО заявил, что на встрече с Лавровым призовет отвести российские войска от границы с Украиной.

"России нужно отменить усиление войск на границе, прекратить дестабилизацию и провокации. Об этом я сообщу Сергею Лаврову завтра", - сказал он.

Теги: #сша #россия #украина #блинкен
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