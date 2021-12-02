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02:12 02.12.2021

Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили ситуацию вокруг Украины, в Армении и Азербайджане

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Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили ситуацию вокруг Украины, в Армении и Азербайджане

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу "на полях" совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО в Риге обсудили стабильность в Черноморском регионе, обстановку на российско-украинской границе, а также ситуацию в Армении и Азербайджане, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили кризис в Эфиопии и совместные усилия, направленные на поддержание стабильности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.

"Они также обсудили агрессию России против Украины и ситуацию в Армении и Азербайджане, а также в Афганистане", - добавили в госдепартаменте.

Отмечается, что дискуссия была основана на разговоре президента США Джо Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который состоялся в Риме в прошлом месяце и был посвящен вопросам двустороннего сотрудничества, а также вопросам демократии и прав человека.

Теги: #сша #переговоры #турция #министры
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