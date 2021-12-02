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01:58 02.12.2021

Зеленский назначил на должности 28 судей

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Зеленский назначил на должности 28 судей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении на вакантные должности 28 судей, сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующие указы №610, №612, №613, №614 от 1 декабря размещены на сайте президента.

Согласно указам, 27 судей назначили на должности в местные суды первой инстанции и одну судью в хозяйственный суд Донецкой области.

Как сообщалось, Высший совет правосудия (ВСП), судейские и адвокатские организации обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой назначить судей в суды первой инстанции для решения кадровой проблемы в судах.

Теги: #судьи #зеленский #украина #назначение
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