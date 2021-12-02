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00:57 02.12.2021

Акция протеста в Киеве завершился без нарушений правопорядка

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Акция протеста в Киеве завершился без нарушений правопорядка

Акция протеста в Киеве завершилась без нарушений правопорядка, сообщил отдел коммуникации Национальной полиция столицы.

"Мероприятия прошли без нарушений. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - сказано в сообщении.

Как отмечается, безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.

"Полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время запланированных акций", - отметили в пресс-службе ведомства.

Теги: #киев #митинг #украина #полиция
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