В США зафиксировали первый случай заражения "омикроном"

Министерство здравоохранения США в среду зарегистрировало первый случай заболевания новым вариантом коронавируса, "омикрон" выявлен в штате Калифорния, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний.

Зараженный, который полностью был вакцинирован, только недавно вернулся с юга Африки, пояснил главный вирусолог США Энтони Фаучи.

"Зараженный находится на самоизоляции, а все, кто близко контактировал с ним, имеют отрицательный тест... Хорошо, что у пациента - легкие симптомы, его состояние улучшается", - отметил он.

При этом Фаучи заявил, что обнаружение штамма "омикрон" в США является еще одним указанием на необходимость вакцинироваться и применять дополнительные "бустерные" дозы вакцин. Он уточнил, что полученные ранее данные заставляют предположить - "бустерная" доза должна быть полезной как минимум для предотвращения тяжелого течения заболевания у пациента, заразившегося штаммом "омикрон".

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.