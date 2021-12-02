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00:15 02.12.2021

В США зафиксировали первый случай заражения "омикроном"

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В США зафиксировали первый случай заражения "омикроном"

Министерство здравоохранения США в среду зарегистрировало первый случай заболевания новым вариантом коронавируса, "омикрон" выявлен в штате Калифорния, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний.

Зараженный, который полностью был вакцинирован, только недавно вернулся с юга Африки, пояснил главный вирусолог США Энтони Фаучи. 

"Зараженный находится на самоизоляции, а все, кто близко контактировал с ним, имеют отрицательный тест... Хорошо, что у пациента - легкие симптомы, его состояние улучшается", - отметил он.

При этом Фаучи заявил, что обнаружение штамма "омикрон" в США является еще одним указанием на необходимость вакцинироваться и применять дополнительные "бустерные" дозы вакцин. Он уточнил, что полученные ранее данные заставляют предположить - "бустерная" доза должна быть полезной как минимум для предотвращения тяжелого течения заболевания у пациента, заразившегося штаммом "омикрон".

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Теги: #сша #заражение #омикрон #коронавирус
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