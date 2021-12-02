События

00:01 02.12.2021

На Харьковщине авто сбило двух женщин на нерегулируемом переходе, одна погибла

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На Харьковщине авто сбило двух женщин на нерегулируемом переходе, одна погибла

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП возле остановки "Водяное" в Люботине Харьковской области, в результате которого одна женщина погибла, еще одна госпитализирована.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила около 17:00.

"Предварительно, 40-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra во время движения сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений 56-летняя гражданка скончалась на месте. Еще одна женщина, личность которой сейчас устанавливается, с травмами доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Информация о ДТП зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений отделения полиции №1 Харьковского райуправления полиции №1.

Теги: #украина #дтп_жертвы #харьковская_область
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