Акция в центре Киева завершилась

Акция в центре Киева с призывами к действующей власти завершилась, мероприятие прошло мирно.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 21:55 организаторы акции объявили о завершении мероприятия.

До этого, придя с Майдана Независимости под здание Офиса президента, участники провели небольшой пикет и закидали стены ОП монетами.

После чего колонна прошла по ул. Лютеранской и ул. Шелковичной к Верховной Раде, где на ул. Михаила Грушевского также прошел пикет.

Далее колонна спустилась к стадиону "Динамо", где хода и завершилась.

Во время шествия, протестующие скандировали "Зеленский – прочь", "Ермак – прочь".

На протяжении всего времени акция проходила мирно, столкновений участников с правоохранителями не было.