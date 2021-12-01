Акция с Майдана Независимости в Киеве переместилась к Офису президента

Участники акции с призывами к действующей власти перешли с Майдана Независимости на улицу Банковую к Офису президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 20:50 несколько тысяч людей после митинга на Майдане Независимости прошли ходой к улице Банковой. На подходе к Офису президента размещено несколько кордонов с правоохранителями, но проход для всех желающих открыт без досмотра полицией. Постепенно люди проходят на площадь у здания Офиса президента.

Организаторы акции призывают всех участников не нарушать правопорядок.

Улица Институтская перекрыта для проезда транспорта со стороны ул.Ольгинской и ул.Садовой, где находится кордон правоохранителей. На ул.Банковая и Институтская, и на прилегающих улицах размещено два десятка автобусов силовиков.

Ранее организаторами акции "Защити Украину - останови переворот" анонсировалось, что мероприятие будет иметь мирный характер.

В свою очередь, на брифинге перед началом другой акции, руководитель Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин также заявил, что акция заявлена как мирная, но "чем закончится акция - увидим вместе с вами".

Ранее в среду, министр внутренних дел Денис Монастырский призвал граждан, которые планируют принять участие в массовых акциях 1 декабря, соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.