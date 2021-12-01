Посол Корнийчук: совместная торгово-экономическая комиссия остаётся одной из ключевых «платформ» для обсуждения сотрудничества Украины и Израиля

Совместная украинско-израильская комиссия по вопросам торговли и экономическому сотрудничеству остаётся одной из самых успешных площадок для обсуждения состояния и перспектив экономического сотрудничества двух стран. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в ходе пленарной сессии 12-го заседания комиссии, сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Совместная украино-израильская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству остаётся одной из ключевых эффективных и успешных «платформ» для обсуждения состояния и перспектив экономического сотрудничества между нашими странами. Планируемые на ближайшее будущее двусторонние визиты, а также совместные бизнес-мероприятия будут способствовать дальнейшему расширению направлений сотрудничества между нашими странами», - сказал посол.

Евгений Корнийчук подчеркнул, что Посольство готово оказывать всестороннее содействие бизнесу и релевантным государственным институтам в процессе развития диалога между Украиной и Израилем.

Израильскую делегацию возглавил Министр строительства и по делам Иерусалима Зеєв Елькин, украинская делегация работала под председательством Министра обороны Украины Алексея Резникова.

В ходе сессии стороны отметили высокую динамику двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

«Отдельно, была отмечена успешная имплементация Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, которая начала действовать 1 января 2021 года. По итогам А.Резников и З.Елькин подписали протокол заседания комиссии и договорились о проведении следующего заседания в Киеве в 2022 году», - подчёркивает Посольство.