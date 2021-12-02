2 декабря: Какой сегодня праздник

2 декабря в мире празднуют День борьбы за отмену рабства, День 2D-художников, Национальный день шлепанцев в Новой Зеландии, а у православных почитается память святого Авдея. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Международный день борьбы за отмену рабства

Международный день борьбы за отмену рабства, который ежегодно отмечается 2 декабря, связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами.

Борьба с рабством в мире ведется со дня его возникновения. Однако, в мировой истории есть позорные страницы, когда рабство не просто процветало, но поощрялось. Даже сегодня, несмотря на запрет рабства во всем мире, оно до сих пор существует, и в его основе, как и тысячу лет назад, лежит дискриминация одного человека по отношению к другому.

Принудительный труд, сексуальная эксплуатация, военный плен, семейное рабство, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов, насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах, торговля людьми и т.д. – вот современные формы рабства, искоренение которых является главной целью этого Дня.

День 2D-художников

2 декабря свой неофициальный профессиональный праздник отмечают дизайнеры двухмерной компьютерной графики. День художника 2D. Логично, что для праздника была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D – 2 декабря.

Дизайнеры компьютерной графики, прежде всего, востребованы в компаниях, создающих компьютерные игры. Как художники сами выражаются, они работают в "мультяшном стиле". Люди этой профессии часто сами придумывают героев, их образы, характеры, позы, а затем их рисуют.

Национальный день шлепанцев в Новой Зеландии

Население Новой Зеландии насчитывает более пяти миллионов человек. И без преувеличения можно утверждать, что каждый житель этой страны обладает, как минимум, одной парой резиновых шлепанцев. Поэтому не удивительно, что, начиная с 2007-го, 2 декабря здесь отмечается весьма оригинальный праздник — Национальный день шлепанцев.

Новозеландцы ходят в шлепанцах по дому, отправляются в шлепанцах на прогулку, на пляжную вечеринку, ездят в них на транспорте, иногда даже надевают шлепанцы на работу.

Интересно, что именно в Новой Зеландии и изобрели эту универсальную обувь! Все началось с некоего Морриса Йока, бизнесмена из Новой Зеландии, побывавшего в Японии и вдохновленного местной обувью. Простые резиновые сандалии до того запали в душу Моррису, что, вернувшись домой, он и его сын Энтони начали производство этой незамысловатой обуви в 1957 году. Резину Моррисы импортировали из Гонконга, а изготавливали сандалии в мастерской-гараже.

В результате 23-летнего исследования северных пляжей Новой Зеландии было установлено, что к берегам Зеленого континента значительно больше прибивается шлепанцев на левую ногу, чем на правую.

Этому феномену есть даже научное объяснение. Так, одна из теорий гласит, что преимущество левых шлепанцев может быть связано с тем, каким образом большинство рыбаков и яхтсменов выталкивают свои лодки на воду: рыбаки забираются на борт с правой ноги, а левой отталкиваются от земли. Может быть, поэтому чаще и теряется именно левый шлепанец.

Сегодня Национальный день шлепанцев отмечают и в школах, и в офисах. В некоторых офисах менеджеры поощряют сотрудников приходить в них на работу.

Еще в этот день собирают пожертвования для береговой охраны. Уже более 100 лет эти профессионалы патрулируют пляжи (разумеется, в шлепанцах) и самоотверженно спасают неразумных пловцов.

В этот день:

1015 — Князь Ярослав Мудрый занял престол в Киеве.

1409 — В Лейпциге открылся один из первых университетов Центральной Европы;

1804 — Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.

1863 - завершилось строительство купола Капитолия в Вашингтоне (США).

1870 - Рим провозглашен столицей Королевства Италия.

1956 — Группа революционеров во главе с Фиделем Кастро, приплывшая из Мексики на яхте "Гранма", высаживается на Кубе;

1960 – На металлургическом заводе им. Ленина в Кривом Роге задули доменную печь "Криворожская-Комсомольская" — тогда самую большую в мире;

1976 — Фидель Кастро стал президентом Кубы;

1971 — Образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты;

1991 — Канада и Польша стали первыми странами, признавшими независимость Украины от СССР;

1998 — Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко арестован в Швейцарии по обвинению в отмывании похищенных государственных денег;

2010 —На iPhone запущен мессенджер Viber.

Церковный праздник

В церкви 2 декабря почитается память святого Авдея – одного из двенадцати малых пророков. Жил Авдей в Еврейском царстве и служил домоправителем у царя Ахава, который вел порочный образ жизни. С юности Авдей веровал в Господа, не отошел от этих убеждений и в период поклонения в Израиле языческим божествам.

Жена царя Ахава устроила преследование пророков, тогда Авдей спрятал их, предоставив пищу и ночлег. Он отказался от своей должности, бросил службу и последовал за пророком Ильей. За праведную жизнь и непоколебимую веру Господь наградил Авдея даром предвидения.

Традиции:

В народе говорили, что Авдей покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. Именно поэтому, Авдея назвали Радетелем.

Приметы:

Снежный день с сильным ветром – жди длительную зиму и холодную весну.

Много снега с глубокими сугробами – жди богатого урожая в следующем году.

Ясное небо – жди морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.

Именины:Вениамин, Адриан, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Федор.