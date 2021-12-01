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18:55 01.12.2021

Мининфраструктуры выберет перевозчиков на 22 автобусных межобластных маршрута

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Мининфраструктуры выберет перевозчиков на 22 автобусных межобластных маршрута

 Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурс по перевозке пассажиров на 22 автобусных межобластных маршрутах.

Как сообщается на сайте ведомства, перевозчиков будут выбирать на маршруты: Золочев - Тернополь (рейсы 661/662, 657/658); Нетешин – Тернополь (235/236); Ривне – Винница (457/458); Городок – Черновцы (355/356); Ривне – Киев (655/656); Ривне – Киев (761/762); Ривне – Киев (659/660); Ривне – Киев (667/668); Ривне – Киев (763/764); Калуш – Чертиж (177/178, 179/180); Ривне – Луцк (103/104); Ривне – Луцк (3/4, 5/6); Луцк – Ривне (269/270); Винница – Киев (25/26); Харьков – Кривой Рог (103/104); Ковель – Киев (207/208); Хмельницкий – Могилев-Подольский (587/588); Хмельницкий – Тернополь (705/706); Кропивницкий – Николаев (387/388); Светловодск – Кривой Рог (313/314); Броды - Ивано-Франковск (267/268); Киев – Оржица (9/10).

Конечный срок принятия документов для перевозчиков-кандидатов - 15 декабря 2021 года включительно.

Заседание конкурсного комитета запланировано на 4 января 2022 года в помещении Мининфраструктуры. Оно будет проходить без присутствия перевозчиков-претендентов.

Теги: #перевозчики #мининфраструктуры
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