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18:49 01.12.2021

Более 4,5 тыс. правоохранителей привлечены для обеспечения правопорядка на акциях в центре Киева

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Более 4,5 тыс. правоохранителей привлечены для обеспечения правопорядка на акциях в центре Киева

Более 4,5 тыс. правоохранителей обеспечивают публичную безопасность и порядок во время массовых мероприятий в столице, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Сегодня патрульные совместно с другими подразделениями несут службу в усиленном режиме, чтобы каждый житель и гость столицы чувствовал себя в безопасности. Для обеспечения публичной безопасности и порядка привлечены более 3 тыс. правоохранителей и 1,5 тыс. военнослужащих Нацгвардии", - сказано в сообщении в Facebook.

В полиции просят граждан с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, соблюдать публичный порядок, не поддаваться на провокации и соблюдать заявленный мирный формат проведения акций.

Как сообщалось, в 19:00 на Майдане Независимости ожидается начало акции, организованной партией "Демократична сокира", а также акция Национального корпуса.

Теги: #правопорядок #полиция
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