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18:34 01.12.2021

"Укрзализныця" назначает два дополнительных поезда в Польшу

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"Укрзализныця" назначает два дополнительных поезда в Польшу

АО "Укрзализныця" (УЗ) назначает два дополнительных поезда в Перемышль (Польша) - из Одессы и Львова.

Как сообщается на сайте компании в среду, поезд №36/35 Одесса-Перемышль будет курсировать ежедневно с 11 декабря и будет отправляться из Одессы в 18:22, а прибывать в Перемышль в 09:02. Обратно поезд будет отправляться в 18:59, а прибывать в Одессу в 10:54.

Из Львова поезд №89/90 будет курсировать с 12 декабря, отправляясь в 16:20, а прибывая в 18:19. Из Перемышля поезд будет отправляться в 10:18, а прибывать во Львов - в 13:45.

Теги: #укрзализныця #польша #поезда
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