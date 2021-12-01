Студенческий конкурс Steel Freedom готов взять на проектирование павильон для "Экспо"

Студенческий архитектурный конкурс Steel Freedom готов взять на проектирование павильон для "Экспо", сообщил исполнительный директор ассоциации "Украинский центр стального строительства" (УЦСС) Вячеслав Колесник в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если государство выступит таким заказчиком, мы с удовольствием возьмем проект украинского павильона для "Экспо" как задачу нашего конкурса. Мы заинтересованы в том, чтобы Украину представляли действительно знаковые проекты", - сообщил Колесник.

Он подчеркнул, что специфика студенческого конкурса предполагает жесткие временные рамки – время на подготовку, фиксированное время проведения, а также определенную работа со стороны заказчика - прежде всего ответы на "понятийные" вопросы от участников. Если проект должен быть реализован к 2023 году (специализированная "Экспо-23" в Буэнос-Айресе), то он должен был участвовать в конкурсе уже в 2021 году, если к "Экспо-25" в Осаке, то такое задание должно быть предложено студентам в 2022-м.

"В чем мы уверены, так это в том, что работы участников Steel Freedom точно будут интересными, оригинальными и из них можно будет выбрать интересные идеи для реализации", - сказал Колесник.

Эксперт подчеркнул, что уже есть успешный опыт реализации проектов-победителей студенческого конкурса Steel Freedom.

"Сейчас строится жилой дом в Мариуполе из металлоконструкций, насколько мне известно, уже на уровне четвертого этажа. Победители представили концептуальное решение, которое потом пошло на обычное проектирование. Еще один проект – Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Мариуполе, сейчас на этапе проектирования", - сообщил Колесник.

В этом году в Steel Freedom приняли участие 135 команд из 14 профильных вузов. К конкурсу присоединились 55 кураторов-преподавателей, которые помогали командам, консультировали их по проектам.

Студентам предлагалось спроектировать офисный центр для KAN и UDP в UNIT.City и культурный центр в проекте Новый Подол Riverside Perfect Group. Было представлено 44 проектов по офисному и 30 по культурному центру.

27 ноября состоялся финал конкурса, где были выбраны и награждены лучшие проекты по мнению авторитетного жюри, известных архитекторов и проектировщиков в Украине. 1-е место в категории культурный центр получил проект C-423 Елены Мелешко из Киевского национального университета строительства и архитектуры. А победителями в категории бизнес-центр стал проект B-117 Дмитрия Боровика, Ростислава Племянника, Елизаветы Валявской, Алексея Простака из того же университета.

"Если говорить об учебном процессе, мы очень серьезно готовим материалы к конкурсу: ищем интересные задания, готовим информацию по нормированию соответствующих типов зданий, делаем презентации, как решается та или иная задача. Привлекаем партнеров, которые показывают, как правильно применять свои материалы. Записываем специальные видео-лекции с примерами, как в Украине или других странах реализовывались подобные задачи. Такая база помогает студентам делать интересные проекты", – сообщил Колесник.

По его мнению, интересным было бы привлечение студентов к разработке типовых проектов социальной инфраструктуры.

"Мы надеемся, что заказчиком конкурса в будущем выступит Минрегион. На студенческом конкурсе можно получить 30-40 интересных проектных решений для таких массовых проектов, как спорткомплекс, школа или садик. А далее можно идти по пути Мариуполя, который отобрал три проекта из студенческих работ, вынес их на общественные слушания и реализовывал уже проект, который выбрали жители. Подобное можно проводить в любом муниципалитете или ОТГ", - сообщил Колесник.