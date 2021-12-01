События

17:52 01.12.2021

Госпогранслужба Украины опровергла информацию о якобы расстреле группы мигрантов в зоне отчуждения

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Госпогранслужба Украины опровергла информацию о якобы расстреле группы мигрантов в зоне отчуждения

Распространившееся в сети видео, на котором якобы заснят тепловизионной камерой расстрел группы нелегальных мигрантов украинскими пограничниками в зоне отчуждения, является фейком, заявили в Государственной пограничной службе Украины.

"Отдельные ресурсы дописывают, что это произошел расстрел украинскими военными, другие отмечают, что пограничниками, группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Украину из Белоруссии через зону отчуждения. Также на видео видна надпись "PRILUKI", а само видео якобы записано 29 ноября. Государственная пограничная служба Украины отмечает, что эта информация не соответствует действительности и фейковая", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники указывают, что никаких обнаружений групп незаконных мигрантов на границе с Беларусью, в том числе в районе Чернобыльской зоны, не было, и призывают граждан не распространять информацию фейковых ресурсов.

Теги: #госпогранслужба #опровержение
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