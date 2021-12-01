Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Марьинки, пострадал гражданский
Российские наемники на Донбассе с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня, пострадал мирный житель, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении в Facebook.
Кроме того, враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, и заставили противника прекратить обстрелы", - добавили в штабе.