Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Марьинки, пострадал гражданский

Российские наемники на Донбассе с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня, пострадал мирный житель, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении в Facebook.

Кроме того, враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, и заставили противника прекратить обстрелы", - добавили в штабе.