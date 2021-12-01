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17:27 01.12.2021

Вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться без России - Столтенберг

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Вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться без России - Столтенберг

Россия не может влиять на решение вопроса о членстве Украины в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В альянсе говорили, что однажды Украина станет членом НАТО... Решение о том, когда это произойдет, будут принимать 30 союзников по НАТО и Украина", - сказал он на пресс-конференции в Риге в среду.

"У России нет права вето, ее мнение не учитывается. У нее нет права восстанавливать принцип сфер влияния и через это воздействовать на соседние страны", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг отметил, что вопрос о членстве Украины в альянсе станет актуальным, когда эта страна "будет готова, будет соответствовать стандартам". Пока же, по его словам, НАТО стремится помогать Киеву в проведении необходимых реформ.

Теги: #столтенберг #украина #нато
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