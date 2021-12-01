Нуланд призвала Украину и Россию к сотрудничеству для заключения "рождественского перемирия"

США призывают Украину и Россию сотрудничать для выработки пакета мер касательно прекращения огня в период рождественских праздников, заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

"Мы видим, что приближаются рождественские праздники. Ожидаем что, возможно, будет возобновлено полное прекращение огня, обмен заключенными, возобновление работы пропускных пунктов. И мы призываем и Москву, и Киев к сотрудничеству и совместной выработке пакета мер, в первую очередь, касательно прекращения огня в контексте рождественских праздников. Это было бы очень хорошее начало", - подчеркнула Нуланд на Киевском форуме безопасности в среду.