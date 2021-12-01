США хотят применить новые санкции из-за решения Лукашенко использовать мигрантов как оружие – Нуланд

США рассматривают возможность наложения нового набора санкций в связи с решением президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, использовать мигрантов как оружие, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Ситуация в Беларуси чрезвычайно нас волнует, она трагична для людей Беларуси, которые не так много просят: они просто просят возможности выбирать свободно своего лидера на честных и открытых выборах. Мы вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами наложили достаточно жесткие санкции на режим Лукашенко. Сейчас ищем возможность наложить новый набор санкций в связи с решением Лукашенко использовать мигрантов как оружие", - сказала Нуланд на Киевском форуме по безопасности в Киеве в среду.

Она подчеркнула, что "мы тут поддерживаем ЕС в этом вопросе, это абсолютно циничный подход к человеческой жизни, не только к жизни граждан Беларуси, в своих агрессивных целях".