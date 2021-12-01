События

17:16 01.12.2021

США хотят применить новые санкции из-за решения Лукашенко использовать мигрантов как оружие – Нуланд

1 мин читать
США хотят применить новые санкции из-за решения Лукашенко использовать мигрантов как оружие – Нуланд

США рассматривают возможность наложения нового набора санкций в связи с решением президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, использовать мигрантов как оружие, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Ситуация в Беларуси чрезвычайно нас волнует, она трагична для людей Беларуси, которые не так много просят: они просто просят возможности выбирать свободно своего лидера на честных и открытых выборах. Мы вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами наложили достаточно жесткие санкции на режим Лукашенко. Сейчас ищем возможность наложить новый набор санкций в связи с решением Лукашенко использовать мигрантов как оружие", - сказала Нуланд на Киевском форуме по безопасности в Киеве в среду.

Она подчеркнула, что "мы тут поддерживаем ЕС в этом вопросе, это абсолютно циничный подход к человеческой жизни, не только к жизни граждан Беларуси, в своих агрессивных целях".

Теги: #санкции #нуланд #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:24 01.12.2021
Нуланд призвала Украину и Россию к сотрудничеству для заключения "рождественского перемирия"

Нуланд призвала Украину и Россию к сотрудничеству для заключения "рождественского перемирия"

16:50 01.12.2021
США в случае агрессии РФ против Украины будут готовы принять экономические меры, которые ранее предпочитали не вводить - Блинкен

США в случае агрессии РФ против Украины будут готовы принять экономические меры, которые ранее предпочитали не вводить - Блинкен

14:16 01.12.2021
Порошенко: вводить санкции против РФ надо уже сейчас, цена агрессии для Путина должна стать непомерной и невыносимой

Порошенко: вводить санкции против РФ надо уже сейчас, цена агрессии для Путина должна стать непомерной и невыносимой

14:10 01.12.2021
В Беларуси задержали 11 человек за комментарии о погибших российских десантниках

В Беларуси задержали 11 человек за комментарии о погибших российских десантниках

12:39 01.12.2021
Кулеба: Признание Беларусью Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной

Кулеба: Признание Беларусью Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной

11:47 01.12.2021
Шмыгаль: ЕС должен быть готов к ужесточению санкций в случае очередной агрессии РФ

Шмыгаль: ЕС должен быть готов к ужесточению санкций в случае очередной агрессии РФ

19:33 30.11.2021
Главы МИД стран НАТО обсуждали возможность новых санкций против РФ из-за Украины – Столтенберг

Главы МИД стран НАТО обсуждали возможность новых санкций против РФ из-за Украины – Столтенберг

14:00 30.11.2021
В случае прорыва мигрантов все доступные силы и средства МВД будут на границе в течение 30 минут – Монастырский

В случае прорыва мигрантов все доступные силы и средства МВД будут на границе в течение 30 минут – Монастырский

10:43 29.11.2021
Польские пограничники задержали 33 человека при попытке незаконно пересечь границу со стороны Беларуси

Польские пограничники задержали 33 человека при попытке незаконно пересечь границу со стороны Беларуси

10:01 29.11.2021
Госсекретарь белорусского Совбеза назвал истерией действия Украины на границе

Госсекретарь белорусского Совбеза назвал истерией действия Украины на границе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госпогранслужба Украины опровергла информацию о якобы расстреле группы мигрантов в зоне отчуждения

Блинкен намерен на встрече с Лавровым призвать РФ отвести войска от Украины

Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

При поселении в гостиницу на горнолыжном курорте в Украине туристы обязаны предъявлять COVID-сертификаты, негативные ПЦР-тесты или справку о выздоровлении

"Укрзализныця" временно ограничила транзитные перевозки по Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ проверяет информацию о возможном получении нардепами денег в конвертах

Госпогранслужба Украины опровергла информацию о якобы расстреле группы мигрантов в зоне отчуждения

"Укрзализныця" на период зимних праздников назначает "Интерсити+" из Киева в Славское

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Марьинки, пострадал гражданский

Вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться без России - Столтенберг

Блинкен призывает Украину сохранять сдержанность в ситуации с Россией

СБУ проверяла информацию о возможном госперевороте, прежде чем открыть уголовное производство по данному факту - Венедиктова

Нардеп от "Слуги народа" обнародовал оперативное видео о попытке дать ему взятку в $100 тыс.

Страны НАТО ответили на призыв Украины по сдерживанию РФ - Кулеба

Блинкен намерен на встрече с Лавровым призвать РФ отвести войска от Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА