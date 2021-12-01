Блинкен призывает Украину сохранять сдержанность в ситуации с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости для Киева сохранять хладнокровие на фоне нынешнего роста напряженности между Украиной и Россией.

"В то время как мы ясно говорили с Москвой, мы также призываем Украину продолжать проявлять сдержанность", - сказал он на пресс-конференции в среду в Риге.

Он отметил, что в текущей ситуации нужно быть вновь готовыми к провокациям со стороны РФ.

По словам Блинкена, единственный способ избежать потенциального кризиса - дипломатия, диалог РФ и Украины в рамках Минских договоренностей. Госсекретарь отметил, что если Москва и Киев в полной мере выполнят их, ситуацию на востоке Украины удастся нормализовать.

Он также заявил, что Вашингтон работает тесно с союзниками над возможными ответными мерами на действия РФ в отношении Украины.