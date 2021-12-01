СБУ проверяла информацию о возможном госперевороте, прежде чем открыть уголовное производство по данному факту - Венедиктова

Служба безопасности Украины проверяла информацию о возможном готовящемся государственном перевороте, прежде чем открыть уголовное производство по данному факту, поясняет генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Я просмотрела историю, каким образом уголовное производство вносилось в ЕРДР", - сказала Венедиктова журналистам в среду в Киеве.

Она напомнила, что информация о возможном госперевороте прозвучала 26 ноября, а уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) 28 ноября.

"Почему у нас такие вещи, связанные с таймингом? Поскольку история... так или иначе связанна с информацией разведорганов, СБУ, которая вносила её в ЕРДР, проверяла информацию, анализировала и уже непосредственно следствие начало свою работу", - сказала генпрокурор.

При этом она добавила, что не может детализировать расследование спустя два дня после открытия уголовного производства. "Лучше все-таки дождаться официальных комментариев СБУ, потому что мы видим, что сегодня у нас на улицах не так спокойно. Будем смотреть, чтобы мы не ухудшали ситуацию и не разглашали информацию", - добавила Венедиктова.

Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сообщил, что, по агентурным данным, в Украине мог готовиться государственный переворот 1-2 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова.

В свою очередь, Ахметов назвал "сплошной ложью" информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.

30 ноября пресс-центр СБУ сообщил, что Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве касательно совершения действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины – по факту "приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".