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16:48 01.12.2021

Блинкен заявил, что РФ подготовила планы действий против Украины

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Блинкен заявил, что РФ подготовила планы действий против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду объявил о наличии информации, указывающей на разработку Россией планов против Украины.

"Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия составила планы значительных агрессивных шагов против Украины. Планы включают себе попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции", - утверждает он.

По его мнению, аналогичный сценарий действий России наблюдался в 2014 году.

"Они (Россия - ИФ) активизировали распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы оправдать запланированные военные акции", - продолжил он.

Он уточнил, что за последние недели отмечался рост более чем в десять раз пропаганды против Украины в социальных сетях - "до уровня, последний раз наблюдавшегося перед вторжением России в Украину в 2014 году".

В то же время он заявил, что не знает, приняло ли российское руководство решение о вторжении в Украину, однако, по его мнению, Москва задействовала средства, которые в случае принятия соответствующего решения позволят быстро начать подобную операцию.

Теги: #рф #планы #украина #блинкен
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