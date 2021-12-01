Украина может использовать прямые переговоры с РФ, но Нормандский формат должен оставаться – и.о. первого замглавы украинской делегации в ТКГ

Для мирного урегулирования ситуации на Донбассе Украина может использовать прямые переговоры с Российской Федерацией, но Нормандский формат должен оставаться, считает народный депутат от фракции "Слуга народа", временно исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Андрей Костин.

"Если существует возможность достичь принципиальных решений, которые будут связаны с установлением мира и возвратом наших территорий, то я поддерживаю позицию президента касательно возможности прямых переговоров с президентом Российской Федерации", - сказал Костин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он также убежден, что в случае проведения таких переговоров с президентом России Украине не стоит отказываться от Нормандского формата.

"Что касается переговоров в Нормандском формате, то они должны проводиться параллельно. Мы очень ценим усилия наших партнеров из Германии и Франции, которые помогают нам достичь взаимопонимания по ключевым вопросам урегулирования в Нормандском формате. Этот формат также должен оставаться", - отметил народный депутат.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту и украинскому народу о внутреннем и внешнем положении страны, заявил, что войну на Донбассе невозможно остановить без прямых переговоров с Россией.