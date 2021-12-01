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16:34 01.12.2021

Суд закрыл дело против секретаря Черниговского горсовета в связи с необоснованностью обвинений

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Суд закрыл дело против секретаря Черниговского горсовета в связи с необоснованностью обвинений

Деснянский районный суд Чернигова 1 декабря принял решение закрыть дело в отношении секретаря Черниговского городского совета Александра Ломако в связи с необоснованностью обвинений.

Его обвиняли в том, что в 2020 году, во время голосования за кандидатуру секретаря Черниговского горсовета, он не сообщил депутатам о возможном конфликте интересов и участвовал в тайном голосовании.

"Прокуроры просили наказать меня за правонарушение, которое, как они считали, связано с коррупцией, а именно – несообщение о наличии конфликта интересов во время избрания секретарем городского совета. Год назад. На эту должность меня выдвинул мэр Владислав Атрошенко, имея представительский мандат, я принял участие в голосовании. В чем здесь нарушение? Почему этот вопрос возник только сейчас, спустя год после голосования? Ответ прост – этот вопрос должен рассматриваться в политической, а не в юридической плоскости", – отметил Ломако в Facebook.

Спикер областной прокуратуры Валерий Литовченко сообщил, что подавать апелляцию они не будут.

Админпротокол Александра Ломако составили сотрудники управления стратегических расследований в Черниговской области департамента стратегических расследований Нацполиции. Первый раз суд вернул протокол из-за того, что в нем говорилось о назначении секретаря Боярского горсовета. После представления исправленного протокола суд назначил рассмотрение дела, однако закрыл его по безосновательности обвинений.

Теги: #чернигов #ломако #горсовет
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