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16:32 01.12.2021

Международные партнеры за прямой украинско-российский диалог, если он может принести мир – Корниенко

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Международные партнеры за прямой украинско-российский диалог, если он может принести мир – Корниенко

Международные партнеры поддерживают прямой диалог Украины с Россией, если он может принести мир, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Так или иначе, а говорить с Россией напрямую придется. Наши партнеры поддерживают такой диалог, если он может принести конкретный результат. И этим результатом должен быть мир. Именно за него, а не за тот или иной формат переговоров, боремся мы и президент Зеленский", - прокомментировал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" заявление президента Владимира Зеленского о необходимости проведения прямых переговоров Украины и России для окончания войны на Донбассе.

Первый вице-спикер парламента считает "вполне логичным" этот месседж главы государства.

"Сейчас мы общаемся с РФ в Нормандском формате, где европейцы выступают посредниками. Но РФ упорно делает вид, что она – не сторона конфликта, а также посредник. В этом минус такого формата", - отметил Корниенко.

Теги: #рф #переговоры #корниенко
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