Главы МИД стран НАТО предупреждают РФ о серьезных последствиях агрессии в отношении соседей – Столтенберг

Главы МИД стран НАТО на встрече в Риге в среду пришли ко мнению, что Россия должна будет заплатить за возможные агрессивные действия в отношении соседей, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обсудили продолжающиеся агрессивные и дестабилизирующие действия со стороны России в отношении ее соседей. Министры четко заявили: любая агрессия в будущем будет стоить России высокой цены, а также серьезных политических и экономических последствий", - заявил он по итогам встречи глав МИД стран НАТО, в которой также приняли участие представители Грузии и Украины.

При этом он отметил необходимость "проявлять бдительность и избегать эскалации".

Столтенберг подчеркнул, что сам альянс не вводит санкции против стран, однако "может быть платформой, на которой союзники смогут обсуждать экономические санкции, другие меры".

Также Столтенберг напомнил, что страны НАТО в прошлом показали, что в ответ на агрессивные действия РФ могут вводить "экономические, финансовые меры, политические ограничительные меры".

Ранее генсек Североатлантического альянса заявлял, что главы МИД стран НАТО обсуждали возможное введение новых санкций против России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.