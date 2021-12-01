События

16:23 01.12.2021

Главы МИД стран НАТО предупреждают РФ о серьезных последствиях агрессии в отношении соседей – Столтенберг

1 мин читать
Главы МИД стран НАТО предупреждают РФ о серьезных последствиях агрессии в отношении соседей – Столтенберг

 Главы МИД стран НАТО на встрече в Риге в среду пришли ко мнению, что Россия должна будет заплатить за возможные агрессивные действия в отношении соседей, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обсудили продолжающиеся агрессивные и дестабилизирующие действия со стороны России в отношении ее соседей. Министры четко заявили: любая агрессия в будущем будет стоить России высокой цены, а также серьезных политических и экономических последствий", - заявил он по итогам встречи глав МИД стран НАТО, в которой также приняли участие представители Грузии и Украины.

При этом он отметил необходимость "проявлять бдительность и избегать эскалации".

Столтенберг подчеркнул, что сам альянс не вводит санкции против стран, однако "может быть платформой, на которой союзники смогут обсуждать экономические санкции, другие меры".

Также Столтенберг напомнил, что страны НАТО в прошлом показали, что в ответ на агрессивные действия РФ могут вводить "экономические, финансовые меры, политические ограничительные меры".

Ранее генсек Североатлантического альянса заявлял, что главы МИД стран НАТО обсуждали возможное введение новых санкций против России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.

Теги: #агрессия #рф #нато #соседи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:58 01.12.2021
Страны НАТО ответили на призыв Украины по сдерживанию РФ - Кулеба

Страны НАТО ответили на призыв Украины по сдерживанию РФ - Кулеба

16:50 01.12.2021
США в случае агрессии РФ против Украины будут готовы принять экономические меры, которые ранее предпочитали не вводить - Блинкен

США в случае агрессии РФ против Украины будут готовы принять экономические меры, которые ранее предпочитали не вводить - Блинкен

16:48 01.12.2021
Блинкен заявил, что РФ подготовила планы действий против Украины

Блинкен заявил, что РФ подготовила планы действий против Украины

16:37 01.12.2021
Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

16:32 01.12.2021
Международные партнеры за прямой украинско-российский диалог, если он может принести мир – Корниенко

Международные партнеры за прямой украинско-российский диалог, если он может принести мир – Корниенко

11:55 01.12.2021
В "Голосе" против прямых переговоров Украины с РФ по Донбассу

В "Голосе" против прямых переговоров Украины с РФ по Донбассу

11:05 01.12.2021
Зеленский: Мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией

Зеленский: Мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией

10:05 01.12.2021
Кулеба предложил членам НАТО ряд конкретных шагов, чтобы сдержать РФ от дальнейшей агрессии

Кулеба предложил членам НАТО ряд конкретных шагов, чтобы сдержать РФ от дальнейшей агрессии

08:37 01.12.2021
Кулеба: На встречах в Риге речь пойдет о конкретных шагах союзников НАТО в поддержку Украины в ее противодействии агрессии РФ

Кулеба: На встречах в Риге речь пойдет о конкретных шагах союзников НАТО в поддержку Украины в ее противодействии агрессии РФ

05:43 01.12.2021
Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Блинкен намерен на встрече с Лавровым призвать РФ отвести войска от Украины

Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

При поселении в гостиницу на горнолыжном курорте в Украине туристы обязаны предъявлять COVID-сертификаты, негативные ПЦР-тесты или справку о выздоровлении

"Укрзализныця" временно ограничила транзитные перевозки по Украине

В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Блинкен намерен на встрече с Лавровым призвать РФ отвести войска от Украины

Украина может использовать прямые переговоры с РФ, но Нормандский формат должен оставаться – и.о. первого замглавы украинской делегации в ТКГ

Суд закрыл дело против секретаря Черниговского горсовета в связи с необоснованностью обвинений

Министр энергетики Израиля приглашена в Украину для обсуждения перспектив энергетического сотрудничества

Минветеранов Украины презентовало руководству Apple проект онлайн-помощи ветеранам

Кличко: Ключевое для безопасности нашей страны – объединить усилия

Дорожники Луганской области завершили ремонт дороги по маршруту Евсуг-Меловое протяженностью 70 км

Гройсман: настоящий День независимости Украины – 1 декабря

Аваков: Власть не должна использовать протесты как повод к ущемлению свободы слова

В Киеве ночью ожидается гололедица

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА