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16:08 01.12.2021

Минветеранов Украины презентовало руководству Apple проект онлайн-помощи ветеранам

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Министер по делам ветеранов Юлия Лапутина и сотрудники директората цифрового развития министерства на встрече с директором по взаимодействию с органами государственной власти компании Apple Марком Ленноном в Киеве презентовали демо-версию системы онлайн-помощи ветеранам.

"С момента обретения Украиной независимости, к сожалению, в государстве не была создана единая целостная система психологической реабилитации участников боевых действий. Ситуация накалилась с началом российской агрессии. Поэтому тысячи защитников и защитниц, возвращаясь с фронта, по разным причинам не могут получить профессиональную качественную помощь по единым стандартам или даже не осознают, что она им нужна. Именно поэтому один из приоритетов министерства – построение такой системы и цифровизация соответствующих услуг, что означает безбарьерный доступ к ним", – подчеркнула Лапутина.

Представленная система MARTA, как ожидается, в будущем позволит участникам боевых действий получать психологическую помощь и оценивать состояние здоровья со смартфона или компьютера.

Леннон, в свою очередь, подчеркнул, что именно развитие модели перехода из военной карьеры в гражданскую, над которым работает Минветеранов с другими субъектами сектора безопасности и обороны, является ключевым.

"Сегодня во многих аспектах Украина трансформируется и идет по пути реформ. Это касается и ветеранской политики, и я вижу в контексте своей практики, что вы идете в верном направлении и расставляете правильные приоритеты. Вы можете положиться на мою помощь. Готов делиться опытом, потому что этот вопрос важен для общества и для меня лично. О ветеранских проблемах, как и вы, могу говорить часами", - добавил он.

В рамках визита Леннона в Украину также был подписан меморандум о сотрудничестве между компанией и Министерством цифровой трансформации во главе с Михаилом Федоровым. Фокусом двусторонней работы станет опыт Apple для проведения электронной переписи населения, содействие развитию цифровой грамотности, оцифровка услуг в сфере здравоохранения и поддержка инициатив по переходу в режим "paperless".

Теги: #сервис #минветеранов #онлайн #apple
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