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16:09 01.12.2021

Министр энергетики Израиля приглашена в Украину для обсуждения перспектив энергетического сотрудничества

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Перспективы сотрудничества Украины и Израиля обсуждались в ходе 12-го пленарного заседания Украино-Израильской Комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Израиле в соцсети Facebook.

«30 ноября на 12-м пленарном заседании Украино-Израильской Комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подчеркнул важность активизации сотрудничества в сфере энергетики», - говорится в сообщении.

Глава украинской части комиссии, министр обороны Украины Алексей Резников передал приглашение министру энергетики Израиля Карин Эльхарар посетить Украину для обсуждения перспектив двустороннего энергетического сотрудничества.

«В частности, может быть обсуждена возможность создания совместного украино-израильско-американского консорциума для реализации газовых проектов на шельфе Чёрного моря», - подчёркивается в сообщении.

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