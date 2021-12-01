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15:58 01.12.2021

Кличко: Ключевое для безопасности нашей страны – объединить усилия

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Кличко: Ключевое для безопасности нашей страны – объединить усилия

Самое главное, что необходимо сделать для сохранности Украины – объединить усилия, обмениваться мнениями и не повторять ошибок 8-летней давности, заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко.

"Нам нужна честная беседа с обществом о вызовах перед нашей страной: бедность, энергетическая зависимость, пандемия, российская агрессия. Ключевая задача безопасности нашей страны – объединить усилия, выслушивать мнения. Потому что любая ошибка будет очень дорого стоит стране. Ключевой вызов, который сегодня есть – безопасность. Особенно сейчас, когда у границ Украины 90 тысяч военных РФ. Чего они ждут, можно догадаться. И еще одно принципиальное направление для развития сохранности – развитие громад. Ведь от успеха громад зависит успех страны. А самый лучший ответ нашим восточным соседям – быть успешной европейской страной", – сказал Кличко, выступая на Киевском форуме безопасности в среду.

Лидер "УДАРа" отметил, что тенденция к сворачиванию возможностей местного самоуправления является угрожающей. "Я и мои коллеги по Ассоциации городов Украины уверены, что сейчас крайне сложные времена для местного самоуправления. Сегодня мы видим попытку свернуть процессы децентрализации и ограничить полномочия местного самоуправления", - подчеркнул Кличко.

"Проект конституционных изменений, предложенный властной командой, предусматривает право парламента и президента передавать полномочия местного самоуправления префектам, назначенным президентом. Префекты получают возможность останавливать выполнение решений местного самоуправления. У президента же есть возможность останавливать деятельность местных советов, избранных жителями громады. Речь идет о попытке вновь выстроить жесткую вертикаль власти. И снова, как и при Януковиче, видим наступление на свободу слова. Видим неприятие какой-либо критики. Мы помним то времена в 2013-2014, но ничем хорошим это не закончилось", - пояснил политик.

Лидер "УДАРа" поблагодарил международных партнеров, которые продолжают поддерживать Украину в условиях российской агрессии.

Теги: #кличко #безопасность #форум
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