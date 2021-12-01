Дорожники Луганской области завершили ремонт дороги по маршруту Евсуг-Меловое протяженностью 70 км

Дорожники в рамках президентской программы "Большое строительство" в Луганской области на дороге Н-26 Чугуев-Меловое завершили работы на маршруте Евсуг-Меловое общей протяженностью 70 километров.

Как сообщается на странице Службы автомобильных дорог в Луганской области в Facebook, работы проводились на двух участках: км 230+000 – км 265+000 (от Евсуга до Беловодска), км 265+000 – км 300+885 (от Беловодска до Мелового).

Генподрядчик – ООО "Онур Конструкцион Интернешнл".

"В текущем году по проекту были выполнены следующие виды работ: устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия; устройство примыканий, съездов; укрепление обочины; установка барьерного ограждения; установка автобусных остановок. Одновременно приводилось в порядок обочины. Была расчищена придорожная полоса от кустарников и мелколесья. Последний этап работ - нанесение разметки, установка сигнальных столбиков, работы по организации дорожного движения", - рассказали в автодоре.

Контроль за ходом строительства проходил как со стороны Службы автомобильных дорог в Луганской области, так и со стороны независимых экспертов (ООО "Эжис Украина" (Франция).

В планах Службы автомобильных дорог в Луганской области – обновить полностью всю дорогу Н-26 Чугуев-Меловое. Эта дорога национального значения начинается в городе Чугуев (Харьковская область), в Луганской области проходит через город Сватово, села Мистки, Калмыковка, Подгоровка, город Старобельск, пгт Беловодск и заканчивается в пгт Меловое на границе с Россией.

Ранее в Офисе президента сообщали, что по программе "Большое строительство" за период с 2019 года до конца 2021-го будет обновлено 13 тыс. км дорог в Украине и в планах до конца 2024 года сделать 24 тыс. км.