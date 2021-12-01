В Киеве ночью ожидается гололедица

В Киеве ночью 2 декабря ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой да данные Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.

"Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу", - указано в сообщении.