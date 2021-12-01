ЕС решил не проводить экстренный саммит по штамму COVID-19 "омикрон"

В ЕС решили пока не проводить экстренный саммит лидеров стран блока по штамму коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

Представитель ЕС рассказал AP на условиях анонимности, что, тем не менее, тема штамма будет обсуждаться на ранее запланированных Брюсселем встречах. Так, сначала 7 декабря ситуацию с новым штаммом обсудят министры здравоохранения стран-членов союза, после чего 16 декабря тему обсудят лидеры стран на запланированном ранее саммите. На данный момент встреча еще не была официально анонсирована.

Возможность проведения экстренного саммита обсуждалась несколько дней, однако, как пишет AP, лидерам не удавалось найти удобного времени.

Впервые о штамме COVID-19, получившем в ВОЗ обозначение "омикрон", стало известно в ноябре. Он был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.