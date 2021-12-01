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14:12 01.12.2021

"Омикрон" добрался до Норвегии

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"Омикрон" добрался до Норвегии

В городе Эйгарден на юго-западе Норвегии выявили первые в стране случаи заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон" у двух вернувшихся из ЮАР подданных, сообщают в среду европейские СМИ.

"Двое инфицированных побывали в поездке в ЮАР. Они оба сейчас выздоравливают", - заявили местные власти.

В Эйгардене проживает порядка 40 тыс. человек, в последнее время там фиксируется рост числа заражений коронавирусом. Ожидается, что теперь власти города ужесточат ограничения, чтоб сдержать вспышку заражений.

Ранее сообщалось, что Норвегия с 1 декабря вводит ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" в стране. Правительство рекомендовало на национальном уровне использовать маски в общественном транспорте, в такси, в магазинах и торговых центрах, где невозможно соблюдать дистанцию.

Кроме того, правительство призвало муниципалитеты рассмотреть возможность перевода большего количества работников в режим удаленной работы в тех случаях, когда это возможно.

Норвегия отменила действовавшие ранее ограничения в сентябре, когда число заражений на национальном уровне сильно снизилось. Однако в связи с распространением в мире нового штамма "омикрон" правительство приняло решение о новых мерах.

Теги: #норвегия #омикрон
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