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14:10 01.12.2021

В Беларуси задержали 11 человек за комментарии о погибших российских десантниках

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В Беларуси задержали 11 человек за комментарии о погибших российских десантниках

В белорусском МВД сообщили, что установлены более 50 человек, которые в различных мессенджерах и социальных сетях разместили "кощунственные и оскорбительные высказывания" в связи с недавней гибелью на учениях в Беларуси российских военнослужащих.

"Все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по статье 130 УК Республики Беларусь - за разжигание социальной вражды и розни. 11 человек задержаны и помещены в изолятор временного содержания", - говорится в телеграм-канале МВД в среду уточнили в ведомстве.

Комментаторы, по информации МВД, являлись подписчиками телеграмм-каналов, некоторые из них находятся за пределами страны.

Двое российских военных погибли на учениях в Беларуси 12 ноября при десантировании в районе города Гродно. Направленное в Беларусь одно из подразделений ВДВ России (около 250 военнослужащих) осуществило десантирование на незнакомой площадке приземления в Гродненской области Беларуси, а также приняло участие в совместном тактическом учении с белорусскими военными. После учений российские десантники вернулись на родину.

Теги: #задержание #беларусь
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